عاجل..انفجار كبير في مبنى وسط هيوستن في تكساس on August 28, 2017

عاجل من أمريكا.. مصادر محلية: انفجار كبير في مبنى وسط مدينة هيوستن بولاية تكساس.





وقع انفجار قوى بأحد مبانى مدينة “هيوستن” بولاية تكساس الأمريكية، اليوم وسط عمليات إخلاء كامل لتلك المدينة بسبب الفيضانات العارمة وإعصار هارفى.





وحتى الأن لم ترد تفاصيل عن سبب الانفجار، وفقاً لموقع “شبكة “روسيا اليوم”، وقال أحد شهود العيان عبر موقع التويتر “هناك انفجار فى هيوستن، صلوا من أجل هيوستن”.

وتستمر الفيضانات والأمطار الغزية بتلك المنطقة، حيث اجتاحت كافة أرجاء تكساس بمستوى مياه بلغ 30 بوصة بشوارع الولاية، وأعلن منها منطقة كوارث، كما يضرب اجزاء واسعة بولاية لويزيانا، التى أعلن ارئيس دونالد ترامب حالة الطواريء فيها.



انفجار كبير في مبنى وسط مدينة هيوستن بولاية

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