صحف إسرائيلية: تحذيرات من الإرهاب اليهودي on August 27, 2017

حذّرت تقارير صحفية من تعاظم عمليات الإرهاب اليهودي، فيما شنت صحف إسرائيلية أخرى هجوماً على منظمة BDS بسبب هجومها المستمر على إسرائيل.

ووفقاً لصحف إسرائيلية صادرة اليوم الأحد، باتت قضية “الليكوديون الجدد” شبحاً يهدد مختلف الأحزاب.

الإرهاب اليهودي

نشرت صحيفة هآرتس تقريراً سرياً من مؤسسة الشاباك “جهاز الأمن العام”، والذي تحدث عن تصاعد نسبة التطرف بين المستوطنين منذ إخلاء مستوطنة “عمونا”.

وأشار التقرير الذي عرضت الصحيفة مقتطفات منه إلى أن الشاباك رصد الكثير من حوادث التطرف وتصاعد نسبة العنصرية في صفوف المستوطنين، الأمر الذي يمثل جرس إنذار.

ونبه التقرير إلى خطورة الأسلحة التي تتواجد مع المستوطنين، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى نمو حوادث الإرهاب اليهودي المتكررة والخاصة باعتداء الكثير من المستوطنين المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين العزل، وهو ما يزيد من دقة وخطورة هذه الظاهرة.

منظمة BDS

وجهت مصادر رسمية إسرائيلية اتهامات خاصة إلى مكتب التعاون الدولي الألماني وعدد من المؤسسات الأوروبية بسبب بتمويل دعاية لمنظمة BDS المعنية بدعم مقاطعة إسرائيل وحظر التعاون معها عالمياً بسبب سياسات الاحتلال التي تنتهجها.

وأشارت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقرير لها، إلى خطورة هذه الاتهامات خاصة أن إسرائيل تتهم عدداً من الدول الأوروبية بدعم BDS.

وأشارت الصحيفة إلى دقة هذه المشكلة خاصة في ظل حالة الارتباك التي باتت واضحة على الدوائر الإسرائيلية في تل أبيب جراء سياسات BDS وتعاونها مع عدد كبير من المنظمات الدولية، وهو ما يصيب إسرائيل بالحرج.

وكشفت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية تنوي وخلال الفترة المقبلة التقدم بشكوى ضد BDS بسبب هجومها المستمر على إسرائيل.

الليكوديون الجدد

نقلت صحيفة معاريف عن الوزير الإسرائيلي “تساخي هنغبي”، اتهامه لليكوديين الجدد بمحاولة سرقة تاريخ الحزب. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها تساحي هنجبي على خط المواجهة مع الليكوديين الجدد، خاصة في ظل الأزمات التي تتواصل بالحزب نتيجة لغضبهم، والأهم من هذا نتيجة للسياسات التي ينتهجونها ومطالبهم بضرورة الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من منصبه.

وقالت الصحيفة إن تعاظم الخلافات الإسرائيلية الداخلية وتحديداً داخل حزب الليكود بسبب “الليكوديون الجدد”، سيؤدي بالتأكيد إلى إثارة الكثير من الخلافات وطرح المزيد من التحديات أمام بقية الأحزاب التي تواجه نفس المشكلة تقريباً وليس الليكود فقط.

ونوهت الصحيفة إلى ظهور طبقة جديدة من الشباب أيضاً في حزب العمل أو في حزب ميرتس وجميعها ترغب في استبدال القيادات الحالية بقيادات جديدة، وهو ما يزيد من حجم التحدي الحاصل الآن على الساحة السياسية بإسرائيل، ليكون هؤلاء الساسة “الجدد” بمثابة ورقة ضغط تواجه الكثير من الأحزاب والقوى السياسية.

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