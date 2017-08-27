أبرز 10 دول يمكنك شراء جنسيتها on August 27, 2017



مع ارتفاع موجة النزوح من البلدان التي تعاني الحروب والاضطرابات، والتدهور الاقتصادي الذي تعانيه بعض الدول الأوروبية، بات بإمكان المواطنين العاديين شراء جنسيات بعض الدول بأسعار متفاوتة.

فقد اضطرت بعض الدول إلى بيع جنسيتها؛ نظراً إلى التدهور الاقتصادي فيها، ويصل إجمالي الإنفاق السنوي على شراء الجنسيات ما يقرب من ملياري دولار.

وتعتبر جزيرة الدومينيكا أرخص دولة يمكن الحصول على جنسيتها فقط بـ100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الرسوم المختلفة وإجراء المقابلة على الجزيرة ثم تكون مواطناً في هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة، دون شرط الإقامة فيها.

وفي هذا الإنفوجرافيك الذي أعده فريق الملتيميديا في “الخليج أونلاين”، أبرز عشر دول بإمكانك شراء جنسياتها مقابل شروط وأسعار متفاوتة.

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