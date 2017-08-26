عاجل: طعن 3 أشخاص في مرسيليا الفرنسية on August 26, 2017

عاجل: طعن 3 أشخاص في مرسيليا الفرنسية

أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها بوقوع عملية طعن لـ3 أشخاص في مدينة مارسيليا الفرنسية…

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