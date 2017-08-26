تركيا تصدر قائمة بأكثر البلدان زيارة لها on August 26, 2017

أعلنت مديرية السياحة والثقافة التركية، التابعة لمدينة إسطنبول، إحصائيةً حول عدد وجنسيات السياح الذين وصلوا للمدينة، بين شهري يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز من العام 2017.

وحلَّ السياح الألمان في المرتبة الأولى بأكثر من 538 ألف سائح، تلاهم الإيرانيون بحوالي 427 ألف سائح، فيما جاءت المملكة العربية سعودية في المركز الثالث بأكثر من 294 ألف سائح، والعراق رابعاً بـ266 ألف سائح.

وإلى جانب السعودية والعراق فقد ضمت القائمة عدداً من الدول العربية الأخرى، أبرزها الكويت التي حلت في المرتبة 11 بـ134 ألف سائح، والجزائر بـ103 آلاف سائح، منحوها المركز الخامس عشر، والأردن في المرتبة السابعة عشرة بأكثر من 91 ألف سائح، فيما حل لبنان في المركز 21، وتونس في المركز 27، ومصر في المركز 31.

وبينما ضمت القائمة 100 دولة، سجلت 6 دول منها حضورها بسائح واحد فقط، هي كوريا الشمالية، بورما، مكرونازيا، كيريباس، تيمور الشرقية، وغرينلاند.

ووفقاً للإحصائية ذاتها فقد بلغ متوسط ثمن الغرفة الفندقية في المدينة حوالي 83 يورو، فيما وصلت نسبة الحجوزات الفندقية إلى 74%. وعاش العاملون في قطاع السياحة في تركيا أزمات عديدة تلت الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المدن في البلاد، التي كان أبرزها الهجوم الذي استهدف ملهى ليلياً شهيراً في مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة 2017.

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