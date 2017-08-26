استهدفت عائلة الاسعد اللبنانبة.. جريمة في فنزويلا on August 26, 2017

حصلت جريمة يوم امس في فنزويلا واستهدفت عائلة لبنانية عكارية هي عائلة عبد الصمد الأسعد من بلدة الحوشب العكارية وزوجته هلا الاسعد من بلدة عكار العتيقة اللذين هاجمهما مسلحون واطلقوا النار عليهما، فيما كانا يستعدان للعودة نهائيا الى لبنان بعد غربة استمرت لسنوات. فقتلت الزوجة هلا على الفور واصيب زوجها بعدة رصاصات وهو الآن قيد المعالجة في احدى المستشفيات وحالته حرجة للغاية.

واوضح رئيس بلدية عكار العتيقة خالد البحري “ان هذه العائلة عصامية كدت وتعبت لتحقيق حياة كريمة ولعبد الصمد وزوجته شابان مهندسان (عمر ومحمد ) يعملان في دبي وكانوا يستعدون جميعا للعودة نهائيا الى لبنان”.

واذ استنكر البحري هذه الجريمة البشعة طالب الشرطة والقضاء الفنزوليين ب “تسريع التحقيقات لكشف الفاعلين المجرمين والاقتصاص منهم”.

كما، ناشد وزارة الخارجية “الاهتمام بهذه القضية ومتابعتها بالطرق الدبلوماسية لتأمين نقل جثة الضحية هلا الى لبنان لتدفن في بلدها وتقديم كل الممكن لتأمين المعالجة لزوجها”.

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