اختفاء غامض ل”طالب سعودي” في مطار شيكاغو قبل صعوده للطائرة on August 26, 2017

اختفى الطالب السعودي ماجد العتيبي بعد وصوله لمطار شيكاغو الدولي قادما من مدينة ناشفيل الأمريكية يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس دون العثور عليه.

وكشف أحد أصدقاء المبتعث لموقع “عين اليوم ”، أن المفقود العتيبي ودعهم في مدينة ” ناشفيل ” وغادر من مطارها إلى مطار ” شيكاغو أوهير ” الدولي ليكمل طريقة عبر رحلة طيران الاتحاد المتجهة لأبو ظبي، إلا أنه فُقد بعد وصوله إلى مطار ” شيكاغو ” ولم يلتحق بالرحلة المغادرة لأبو ظبي.

وأضاف: بعدما وصلت رحلته من مطار ناشفيل إلى مطار شيكاغو اتصلنا به لكن هاتفه كان مغلقا لنبدأ بعدها رحلة البحث والاستفسار من طيران الاتحاد الذين أبلغونا بعدم التحاقه بالرحلة وشحن أغراضه وقد غادرت الطائرة بدونه.



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وأشار إلى أنه جرى إبلاغ السفارة السعودية التي أكدت أنه لم يغادر الولايات المتحدة بعد، وتم إبلاغ شرطة شيكاغو التي لا زالت تواصل بحثها عنه.وأوضح صديقه أن المبتعث العتيبي يسكن معهم في مدينة ” ناشفيل ” وهي مدينة صغيرة ويحظى بعلاقات جيدة ومحترمة مع المحيطين به حيث يعتبر شخص مسالم جدا ولا توجد لديه أي عداوات، لافتا إلى أنه يدرس في جامعة ” ويسترن كنتاكي ” في تخصص الهندسة الكهربائية ولم يتبقى له سوى أقل من فصلين دراسيين للتخرج.