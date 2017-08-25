250 ألف مسافر تنقلهم الخطوط الجوية التركية في يوم واحد فقط on August 25, 2017

أعلن مدير عام الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، أن الشركة ستنظم، الجمعة 25 أغسطس/آب، 1545 رحلة جوية لنقل 250 ألف مسافر، بالتزامن مع بدء عطلة عيد الأضحى.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أكشي، بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن عدد المسافرين والرحلات الجوية المتوقع خلال عطلة العيد التي جرى تمديدها إلى 10 أيام.

وقال مدير عام الشركة التركية في تغريدته اليوم، إن عيد الأضحى “جاء بالبركة، حيث سنعمل اليوم الجمعة، على نقل ربع مليون مسافر عبر تنظيم 1545 رحلة جوية”.

من جهة أخرى، بدأت صالات مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية، تشهد ازدحاماً كبيراً اليوم، من قبل المسافرين الأتراك والأجانب، بسبب عطلة العيد.

ولجأت شركات الطيران التركية إلى تنظيم رحلات إضافية، من أجل تلبية الطلب الكثيف للتذاكر على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تشكلت الطوابير بداخل المطار.

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