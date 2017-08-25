عاجل: مقتل 14 في غرق حافلة في البحر جنوب روسيا on August 25, 2017

لقي 14 شخصا مصرعهم، بعد أن سقطت حافلة فى المياه فى إقليم كراسنودار جنوبى روسيا، وفقا لما ذكره مصدر خدمات الطوارئ الإقليمي لـ”سبوتنيك”، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن 14 شخصا قتلوا وأن 24 شخصا تم إنقاذهم.

وذكرت الأنباء، أن 12 شخصا تأكد مصرعهم بينما تم إنقاذ 20 شخصا. وقال المصدر فى وقت سابق إن ثلاثة أشخاص مازالوا مفقودين.

وقع الحادث، صباح اليوم الجمعة، عندما كانت الحافلة فى البحر بالقرب من قرية فولنا فى منطقة تمريوك بمنطقة كرانسودار. وكانت السيارة تحمل عمال بناء من شركة “تامانفتيجاز” التي شاركت فى بناء مبنى في القرية.

وأكد المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ الإقليمية الحادث، وقال إن عمليات التفتيش تجري بمساعدة فرق الإنقاذ الفيدرالية.

وقالت لجنة التحقيق، إنها رفعت دعوى جنائية فى انتهاك مزعوم لحركة المرور أدى إلى وقوع الحادث المميت.

وكشف مصدر خدمات الطوارئ، فى وقت سابق، إن الأتوبيس كان ينقل عمال المناوبات المشاركين فى بناء قفص الإتهام لشركة طاقة تامانفتيجاس.

التعليقات