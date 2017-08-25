.عاجل.. إطلاق نار ومحاولة طعن في وسط بلجيكا.
أفادت فضائية “سكاي نيوز بالعربية”، نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، بإطلاق النار على رجل وسط العاصمة بروكسل بعد مهاجمته لجنديين اثنين بسكين.
وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، إن منفذ محاولة الطعن في بروكسل صومالي الجنسية.
أفادت فضائية “سكاي نيوز بالعربية”، نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، بإطلاق النار على رجل وسط العاصمة بروكسل بعد مهاجمته لجنديين اثنين بسكين.
وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، إن منفذ محاولة الطعن في بروكسل صومالي الجنسية.
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