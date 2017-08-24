عاجل: احتجاز رهائن ب”شارلستون” في اميركا on August 24, 2017

عاجل.. وسائل إعلام أميركية: الشرطة تحاصر مطعما بشارلستون ومعلومات عن احتجاز رهائن.

ولاحقا افادت مصادر إعلامية عن سماع إطلاق نار حول المنطقة المحاصرة من قبل الشرطة في شارلستون.



احتجاز رهائن بشارلستون في اميركا

أمريكا تنصب رادارات فى جزر بالاو بالمحيط الهادئ ردا على تهديدات كوريا.

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستنصب أنظمة رادارات فى جزر بالاو فى مايكرونيزيا مما يعزز قدراتها على مراقبة غرب المحيط الهادىء الذى تهدده كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية وحكومة بالاو فى بيان أنهما تضعان اللمسات الاخيرة على تحديد المواقع التى ستنصب فيها هذه الرادارات.

وأضافتا أن “انظمة الرادار ستؤمن لبالاو قدرات معززة لفرض احترام حقوقها البحرية (…) وتوفر للولايات المتحدة قدرات اكبر على المراقبة فى المجال الجوى من اجل ضمان سلامة النقل الجوي”.

وبالاو التى يبلغ عدد سكانها 22 الف نسمة، مستقلة منذ 1994 لكنها تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وهى لا تملك جيشا والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنها بموجب اتفاق مبرم بين الجانبين، لكنها لا تنشر جنودا فيها.

ويقع الارخبيل على بعد حوالى 1300 كيلومتر جنوب غرب غوام الارض الاميركية فى المحيط الهادىء، وكانت كوريا الشمالية هددت بإطلاق صواريخ بالقرب من غوام بينما هدد الرئيس الاميركى دونالد ترامب بينغ يانغ ب”النار والغضب”.

الا ان البيان المشترك اوضح ان واشنطن اقترحت نصب الرادارات فى بالاو فى 18 يوليو اى قبل الازمة الحالية مع كوريا الشمالية.

وأضاف ان “هذا المشروع اساسى لازدهار المجالين الجوى والبحرى لجمهورية بالاو وكذلك لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة تأمين الدفاع” عن الارخبيل.

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