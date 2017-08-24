طوارئ بمطار القاهرة لتأمين طرد مشع قادم من الولايات المتحدة on August 24, 2017

اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة مساء اليوم الخميس إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل طرد مصدر مشع قادم من الولايات المتحدة لصالح شركة ” بيكر هيوز ” العالمية لاستخدامه فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول بمصر .

صرحت مصادر مطلعة بالقرية : وصل طرد المصدر المشع والذى يزن 2 كجم على رحلة الخطوط الألمانية القادمة من الولايات المتحدة عبر فرانكفورت وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية فحص الطرد والتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية قبل الإفراج عنها حيث تم نقلها وسط حراسة أمنية مشددة إلى مخازن الشركة العالمية فى القطامية لإعدادها للإستخدام فى عمليات البحث والتنقيب وإستخراج البترول بعدة مواقع وحقول تتولى الشركة العمل فيها.

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