قرار مفاجئ من زعيم كوريا الشمالية ردًا على تصريحات ترامب الأخيرة on August 23, 2017

تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء 23 أغسطس، معهد المواد الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الدفاعية، والذي يعمل على تطوير الصواريخ.

وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية.

وقالت الوكالة إن زعيم البلاد أطلع على عملية تصنيع رؤوس حربية لصواريخ باليستية عابرة للقارات ومحركات صواريخ تعمل بالوقود الصلب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “بدأ يحترم” الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصاعدت أزمة كوريا الشمالية بعد ما ازدادت حدة التوتر بينها وبين الولايات المتحدة، في الفترة الأخيرة، بعد تبادل التهديدات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين، وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية عام 2016، مما أدى إلى زيادة التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية، فيما أسفرت تجربتان لصواريخ باليستية عابرة للقارات، في يوليو/تموز، عن فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على بيونغ يانغ.

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