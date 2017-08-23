الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد ترامب on August 23, 2017

قال شاهد إن الشرطة أطلقت غازا ودخانا لتفريق حشود في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية كانت تنظم احتجاجا أمام حشد للرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

وقالت تقارير إعلامية إن بعض المحتجين رشقوا الشرطة بزجاجات.

وكان رئيس بلدية فينيكس بأريزونا طلب ترامب تأجيل زيارته في ضوء أسلوب استجابته لمعارك الشوارع التي اندلعت احتجاجا على إزالة تمثال لأحد أبطال الحرب الأهلية في شارلوتسفيل.



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وتوقع رئيس البلدية غريغ ستانتون، أن تكون هناك احتجاجات كبيرة في استقبال ترامب يوم الثلاثاء لدى وصوله إلى أريزونا في أول حملة دعاية له منذ أن تسببت تصريحاته بشأن مظاهرات القوميين البيض في فرجينيا بموجة غضب.وأبدى عدد من مسؤولي البيت الأبيض، في أحاديث خاصة، قلقهم من التجمع الحاشد لترامب في فينيكس خوفا من تطرقه مرة أخرى لمسألة «تشارلوتسفيل» في لحظة احتدام المشاعر ومع تهليل الآلاف من أنصاره له.