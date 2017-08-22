فيديو.. بعد هجوم “برشلونة” الداعشي.. شاهد ماذا فعل أسبانيون بمسجد في إشبيلية!

نشرت صحيفة “الديلي ” البريطانية، مقطع فيديو ومجموعة من الصور لعبارات عنصرية معادية ومهددة بقطع رأس المسلمين بالمناجل، كتبها بعض المشاغبين على جدران مسجد بإسبانيا.
وجاءت هذه العبارات، كرد فعل لهجوم برشلونة الإرهابي والذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من مائة شخص.
وكتب العنصريون على جدران مركز مؤسسة مسجد إشبيلية: “قتلة، سوف تدفعون الثمن”، بالإضافة إلى عبارات أخرى مهينةوعنصرية.
من جانبه، أبلغ المتحدث باسم المركز “جاليد نييتو” الشرطة بالعبارات واعتبرها جريمة كراهية، مشيرًا إلى استغلالهم لهجوم يوم الخميس الإرهابي كتبرير لأفعال أخرى عنصرية ضد المسلمين