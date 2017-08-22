العثور على أشلاء البحارة ضحايا حادث المدمرة الأمريكية قرب سنغافورة on August 22, 2017

أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ، اليوم العثور على بعض من أشلاء البحارة الذين فقدوا جراء اصطدام المدمرة الأمريكية “يو إس إس جون ماكين” بإحدى ناقلات البترول بالقرب من سواحل سنغافورة.

وقال قائد الأسطول الأمريكي الأدميرال سكوت سويفت، خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه “دائما يوجد أمل في العثور على ناجين” مشددا على أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر حتى التأكد من انتشال جميع الضحايا.

وأمر رئيس العمليات البحرية الأمريكية الأميرال جون ريكاردسون، أمس، بفتح تحقيق على نطاق أسطول الملاحة والتدريب في المحيط الهادئ، عقب رابع حادث كبير يحدث في البحر خلال العام الجاري.

وقال ريكاردسون، إن التحقيق سيتضمن مراجعة كيفية التدريب والتصديق على مجتمع الحرب الخاص بالقوات الأمريكية على السفن، بما في ذلك الحرفية الملاحية والتكتيكية.

وكانت الحكومة الماليزية قد أرسلت أربع سفن بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية الملكية للانضمام إلى سفن تابعة للوكالة الملاحية البحرية في مهمة البحث عن 10 بحارة فُقدوا بعد تصادم سفينة حربية أمريكية مع ناقلة نفط شرقي سنغافورة قرب الساحل الماليزي.

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