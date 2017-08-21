تحطم طائرة أميركية بدون طيار في تركيا on August 21, 2017

ذكر بيان على الموقع الالكتروني لقاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا أن طائرة أمريكية بدون طيار تحطمت في جنوب شرق البلاد اليوم الاثنين وأن سبب التحطم قيد التحقيق.

وأوضح البيان أن الطائرة وهي من طراز إم كيو- 1 بريديتور كان يتم قيادتها بالتحكم عن بعد عندما تحطمت في جنوب شرق تركيا نحو الساعة 11:50 صباحا.

وتتمركز في إنجيرليك الواقعة بجنوب تركيا قوات من سلاح الجو الأمريكي تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعاني جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية من قتال بين قوات الحكومة وأعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وقالت وكالة دوجان للأنباء إن السلطات التركية اعتقلت هذا الشهر شخصا من أصل روسي يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية بزعم تخطيطه لاستخدام طائرة بدون طيار لإسقاط طائرة أمريكية في

إنجيرليك.

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