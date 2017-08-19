عاجل: سيارة تدهس مشاة في شارع مزدحم في سيدني و وقوع إصابات on August 19, 2017

عاجل.. مصادر إعلامية: سيارة تدهس مشاة في شارع مزدحم ب سيدني وأنباء عن وقوع إصابات.



على صعيد آخر وبعد الهجوم الارهابي الذي طاول قلب مدينة برشلونة وأودى بحياة 13 شخصاً على الأقل، ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني احتمال أن يكون صبي اوسترالي في السابعة من العمر في عداد المفقودين، كما تم التعرّف إلى أحد عمّال بنك سيدني على أنّه من بين الاوستراليين المصابين بإصابات خطرة جرّاء الهجوم.

سافر الصبي جوليان كادمان إلى إسبانيا مع والدته ووالده بالمعمودية لحضور حفل زفاف شقيقته، إلّا أنّهم انفصلوا بسبب الهجوم. إذ دخلت الأم إلى المستشفى لأنّها في حالة خطرة، أمّا الصبي فأعلن في عداد المفقودين. على الفور استقل والده الطيارة متجهاً إلى برشلونة حين سمع الأخبار السيئة عن عائلته.

وذكرت وزيرة الخارجية الاوسترالية جولي بيشوب أنّ ثمانية أوستراليين كانوا في مكان الهجوم، أصيب أربعة منهم وثلاثة طلبوا دعماً قنصلياً وواحداً لم يعرف مصيره. أحد من هؤلاء الثمانية يعمل في بنك سيدني”.

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