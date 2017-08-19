أمريكا: مقتل شرطي وإصابة خمسة في إطلاق نار بولايتي فلوريدا وبنسلفانيا on August 19, 2017

أعلنت السلطات الأمريكية تعرض 6 ضباط شرطة لإطلاق النار في ثلاثة حوادث منفصلة وقعت اليوم السبت (مساء الجمعة بتوقيت شرق أمريكا) في كل من ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا.

ووقع الحادث الأول خارج مدينة بيتيسبيرغ بولاية بنسيلفينيا، ونتج عنه إصابة شرطيين أحدهما عولج في موقع الحادث والآخر نقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف ولم يتضح مدى خطورة وضعه الصحي، في الوقت الذي استطاعت فيه الشرطة القضاء على مطلق النار.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن الحادثين اللذين وقعا في مدينتي جاكسونڤيل وكيسيمي بولاية فلوريدا نتج عنهما مقتل شرطي واحد وإصابة ثلاثة، اثنان منهم في حالة صحية خطرة.

وتفصيلاً، أفادت أن حادث إطلاق النار بمدينة كيسيمي وقع أثناء استجابة شرطيين لاتصال طوارئ، لكنهما فوجئا بإطلاق النار عليهما، وتوفي أحدهما متأثراً بإصابته بعد نقله للمستشفى، في حين وصفت حالة زميله الصحية بالحرجة جدا.

واعتقلت شرطة المدينة بعد الحادث شخصين يشتبه في تورطهما، ولا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به ثالث، وترجح التحليلات الأولية أن يكون الاتصال الذي استجاب له الشرطيان مجرد كمين لاستدراجهما.

أما حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة جاكسونڤيل فقد وقع غرب المدينة، وأدى إلى إصابة أحد الشرطيين بإصابة خطيرة في بطنه والآخر في ذراعيه، وأعلنت الشرطة أنها تمكنت من قتل مطلق النار الذي استخدم بندقية بعيدة المدى في إطلاق النار على الشرطيين اللذين كانا يستجيبان لاتصال طارئ بشأن محاولة انتحار.

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