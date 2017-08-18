ميسى يدعو لعالم ينعم بالسلام بعد حادث إرهاب برشلونة on August 18, 2017

ميسى يدعو لعالم ينعم بالسلام بعد حادث إرهاب برشلونة

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده عن دعمه لذوي الضحايا وذلك في أعقاب حادث الدهس الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في شارع لا رامبلا السياحي بوسط مدينة برشلونة وأسفر عن سقوط 13 قتيلا و50 مصابا و دعا لعالم ينعم بالسلام.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية ، أن النجم الأرجنتيني كتب على حسابه على موقع التواصل (إنستجرام) “أريد أن أرسل تعازي ودعمي لعائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي البشع في مدينتنا الحبيبة برشلونة، كما أرفض تماما أي شكل من أشكال العنف”.

وأضاف ليو “لن نستسلم، من يريدون العيش في عالم مليء بالسلام دون كراهية، حيث الاحترام والتسامح أساس التعايش بداخله، هم أكبر بكثير”.

وكان تنظيم (داعش) قد أعلن اليوم مسئوليته عن هجوم برشلونة.

وأوقفت قوات الأمن شخصا يشتبه بعلاقته بالهجوم ويعتقد أنه إدريس أكابير، شاب من أصول مغربية، وهو مقيم شرعي في إسبانيا، وتدور الشكوك حول أنه استأجر الشاحنة التي نفذ بها الجريمة في شارع لا رامبلا السياحي بوسط المدينة.

التعليقات