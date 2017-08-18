ميسى يدعو لعالم ينعم بالسلام بعد حادث إرهاب برشلونة
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده عن دعمه لذوي الضحايا وذلك في أعقاب حادث الدهس الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في شارع لا رامبلا السياحي بوسط مدينة برشلونة وأسفر عن سقوط 13 قتيلا و50 مصابا و دعا لعالم ينعم بالسلام.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية ، أن النجم الأرجنتيني كتب على حسابه على موقع التواصل (إنستجرام) “أريد أن أرسل تعازي ودعمي لعائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي البشع في مدينتنا الحبيبة برشلونة، كما أرفض تماما أي شكل من أشكال العنف”.
وأضاف ليو “لن نستسلم، من يريدون العيش في عالم مليء بالسلام دون كراهية، حيث الاحترام والتسامح أساس التعايش بداخله، هم أكبر بكثير”.
وكان تنظيم (داعش) قد أعلن اليوم مسئوليته عن هجوم برشلونة.
وأوقفت قوات الأمن شخصا يشتبه بعلاقته بالهجوم ويعتقد أنه إدريس أكابير، شاب من أصول مغربية، وهو مقيم شرعي في إسبانيا، وتدور الشكوك حول أنه استأجر الشاحنة التي نفذ بها الجريمة في شارع لا رامبلا السياحي بوسط المدينة.