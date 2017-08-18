عاجل: هبوط طائرة فرنسية اضطراريا في مطار القاهرة on August 18, 2017

عاجل: هبوط طائرة فرنسية اضطراريا في .

مطار القاهرة.

اضطرت طائرة فرنسية، صباح اليوم الجمعة، إلى الهبوط بمطار القاهرة الدولي، بسبب إصابة أحد المسافرين بوعكة صحية أثناء مرورها بالأجواء المصرية في طريقها من باريس إلى مالطة.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة فرنسية رقم 460 القادمة من باريس في طريقها إلى مالطة، بالسماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار، بسبب إصابة راكب فرنسي بوعكة صحية فوق السحاب.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وصعد طاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وقام بتوقيع الكشف على الراكب “جان مارك- 65 عاما ” وإجراء الإسعافات الأولية، وتم إلغاء سفره ونقله بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى إحدى المستشفيات الخاصة بتكليفات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة، بينما استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير نحو ساعتين.

التعليقات