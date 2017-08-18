عاجل.. الشرطة الفنلندية: طعن عدة أشخاص بمدينة توركو on August 18, 2017

عاجل.. رويترز عن الشرطة الفنلندية: طعن عدة أشخاص بمدينة توركو واعتقال شخص.

هذا في وقت لا زالت الدول الغربية تتعرض لحوادث الدهس والعنف، وما بين حوادث الانتقام وشرب الخمر، يقع العديد من الضحايا، وكان آخر حوادث الدهس، ما وقع في برشلونة، وأسفر عن 13 قتيلًا.

وترصد “أهل مصر” في التقرير التالي عدد من حوادث الدهس التي وقعت في الآونة الأخيرة..

– حادث دهس برشلونة:

دهست سيارة ثلاثة رجال شرطة في برشلونة، أمس الخميس، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان هذا الحادث مرتبط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في وسط برشلونة في وقت سابق، بحسب “eleconomista.es”.

ووفقا للصحيفة، تمت الحادثة في شارع دياغونال، ولكن لا يستبعد أن يكون السائق قد فقد السيطرة على سيارته.

وقالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن عدد ضحايا حادث الدهس فى وسط برشلونة ارتفع إلى 13 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

– دهس رواد مطعم:

تعرض عدد من زوار مطعم “سين إي مارين”، القريب من باريس عاصمة فرنسا، لعملية دهس أمس الاثنين، الأمر الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من توقيف السائق السيارة، المتسببة في تلك الحادثة.

– إصابة مجندين:

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة باريس، عن إصابة 6 جنود، بعد أن صدمتهم مركبة في “لوفالوا بيري” بباريس.

وأكد مسئول بالشرطة الفرنسية، أن الإصابات التي تعرض لها المجندين، كانت ما بين إصابات خطيرة وطفيفة، ولكن أغلبهم أصيبوا بإصابات خفيفة.

ومن جانبه، ذكر لوفالوا بيريه، رئيس البلدية، أن السيارة التي قامت بدهس الجنود، من نوع ” بى. إم. دبليو”، مؤكدا أن الحادث متعمد.

– دهس بالعاصمة الفنلندية:

حادثة دهس أخرى وقعت في فنزويلا، في نهاية يوليو الماضي، حيث تعرض عدد من سكان هلسنكي عاصمة فنلندا، لعملية دهس، أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات، ما بين قتيل وجريح، وتبين من خلال إجراءات البحث التي قامت بها الشرطة الفنلندية، أن السائق كان مخمورًا.

– حادث دهس شمال لندن:

وفي لندن، أصيب 10 أشخاص وقتل آخرين، في عملية دهس استهدفت تجمعًا لعدد من المسلمين في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، أثناء تواجدهم بالقرب من مسجد فينسبري بارك، شمال لندن.



– سقوط قتلي وجرحى بسبب شاحنة:

كما شهد السابع من أبريل الماضي، عملية دهس من قبل سائق تابع لتنظيم “داعش”، باستخدام شاحنة، وأسفر الحادث عن سقوط 4 قتلى وإصابة 15، من بينهم حالات حرجة، وعلى الفور، قامت الشرطة بإلقاء القبض على سائق الشاحنة.

– داعشي يصدم سياج برلمان:

وعلى جسر “وستمنستر”، قام أحد العناصر المنتمية إلى تنظيم “داعش”، خالد مسعود، عدد من المارين، ومن ثم صدم سياج البرلمان البريطاني، وعقب ذلك تهجم على شرطي، أثناء محاولته لدخول البرلمان.

وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله، بعد أن أسفر الحادث عن سقوط 4 قتلى، وإصابة أكثر من 50 شخصا، وكان ذلك مارس الماضي.

– اصطدام شاحنة بأشخاص في برلين:

وفي ديسمبر الماضي، وقع حادث قتل على أثره 12 شخصًا، وأصيب 48 آخرين، حيث قام أحد العناصر المنتمية لتنظيم “داعش”، بدهس عدد من زوار إحدى الأسواق في عيد الميلاد في برلين، وتمكنت الشرطة من قتل السائق، بعد عملية إطلاق نار متبادلة بينه وبين قوات الشرطة.

– دهس في الاحتفال الوطني:

حادثة دهس أخرى، وقعت في مدينة “نيس” الفرنسية، حيث قام إرهابي ينتمي لتنظيم “داعش”، بقيادة شاحنة بسرعة جنونية، ودهس عدة أشخاص أثناء الاحتفال بالعيد الوطني، في يوليو العام الماضي، وأسفر الحادث عن مقتل 86 شخصا، وإصابة 300 آخرين.

– فلسطيني يدهس رجال من الشرطة الإسرائيلية:

وفي السادس من مارس العام الماضي، قام فلسطيني بدهس مجموعة من رجال الشرطة الإسرائيلية، باستخدام سيارة، وكان ذلك بالقرب من محطة الترام الخاصة بالقدس، ومن ثم، قام الفلسطيني بمهاجمة رجال الشرطة، بعصا معدنية وسكين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

– سائق مختل عقليًا:

وفي يونيو عام 2015، صدم سائق مختل عقليًا، عددًا من المواطنين بمدينة “جراتس” النمساوية، ومن ثمن ترك السيارة وتوجه لمهاجمة الماريين بالسكين، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين.



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عاجل.. الشرطة الفنلندية: طعن عدة أشخاص بمدينة توركو.

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