تصعيد غير مسبوق بين كوريا الشمالية وأمريكا on August 18, 2017

( نشرت كوريا الشمالية، يوم الْخَـمِيـس، ملصقات دعائية تتباهى بأن الأراضي الأمريكية صارت “في مرمى نيراننا” وتدين العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج لتجاربها الصاروخية الأخيرة.

وتمثل الملصقات الملونة وعبارات التحدي المكتوبة عليها آخر إشارة إلى التوتر بين واشنطن وبيونجيانج بسبب برنامج التسلح النووي الكوري الشمالي. وتشيع الصور العسكرية والشعارات المناهضة للولايات المتحدة في دعاية كوريا الشمالية.

وظهرت في أحد الملصقات صواريخ منطلقة من منصات صوب خريطة للولايات المتحدة تشتعل فيها النيران. واضاف شعار كتب باللون الأزرق “كل البر الأمريكي في مرمى نيراننا”.

وظهر في ملصق آخر العلم الأمريكي ممزقا وقد هاجم عبارات “الخيار العسكري.. الضربة الوقائية.. قرار العقوبات” بينما تخرج من علم كوريا الشمالية صواريخ حمراء كتب عليها “ردنا”.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية سببا لنشر الملصقات الآن.

وفي الأسبوع الماضي انذر الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس تارمب كوريا الشمالية من أن بلاده ستواجه تهديدات بيونجيانج بالنار والغضب. وأعقب ذلك إعلان كوريا الشمالية أنها تدرس خططا لتوجيه ضربة صاروخية لجزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي.

ولاحقا امتدح ترامب ما وصفه بالقرار “الحكيم” من جانب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون بإرجاء قرار ضرب جوام.

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