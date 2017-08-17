‏عاجل: احتجاز رهائن في هولندا بمبنى إذاعة on August 17, 2017

‏وسائل إعلام هولندية: احتجاز رهائن في مبنى لإحدى الإذاعات.

ذكرت وكالة رويترز فى نبأ عاجل لها ، اليوم الخميس نقلا عن تقرير إخبارى يفيد بإحتمالية احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية هولندية..





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