الرئيسية » العالم, مميز » مئات الأشخاص محتجزين داخل مطاعم برشلونة بعد حادث الدهس

مئات الأشخاص محتجزين داخل مطاعم برشلونة بعد حادث الدهس on August 17, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net