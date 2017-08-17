ورد الآن
الرئيسية » العالم, مميز » مئات الأشخاص محتجزين داخل مطاعم برشلونة بعد حادث الدهس

مئات الأشخاص محتجزين داخل مطاعم برشلونة بعد حادث الدهس

on August 17, 2017

ظلّ مئات الأشخاص محاصرين داخل 12 مطعماً فى مدينة برشلونة بعد حادث دهس قرب مركز تسوق، وإطلاق نار أعقبه احتجاز رهائن داخل مطعم تركى بالمدينة الإسبانية.

وطالبت السلطات الإقليمية بكتالونيا من المواطنين بالتزام منازلهم وأماكنهم لحين إبلاغهم بهدوء الأوضاع.

وتتفاوض الشرطة الإسبانية مع محتجزى الرهائن بمطعم تركى بمدينة برشلونة لإطلاق سراحهم.وو

وأكدّت شرطة إقليم كتالونيا أن حادث دهس المارة فى برشلونة إرهابى، بعد مقتل 13 شخصاً على الأقل، وإصابة 32 أخرين فى الحادث.

ولم يتحقق إن كان جميع الضحايا قتلوا نتيجة الدهس أم إطلاق نار أعقب دهس شاحنة بساحة لا رامبا دى كتالونيا، بينما لاذ السائق بالفرار، وسط أنباء عن اقتحام مسلحين لمطعم تركى بالمدينة .

وحددّت الشرطة الكتالونية موقع شاحنة أخرى اشتركت فى الحادث بمقاطعة “فيك”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com