ورد الآن
الرئيسية » العالم, عاجل » عاجل.: العثور على جندي اسرائيلي جثة هامدة قبل قليل

عاجل.: العثور على جندي اسرائيلي جثة هامدة قبل قليل

on August 17, 2017

جندي اسرائيلي
عاجل.. 0404 العبري: الجندي المفقود عثر عليه قبل قليل “جثة هامدة”..

هذا وكان ذكر موقع “04040” المقرب من الجيش الإسرائيلي على موقعه الالكتروني، أن قوات الاحتلال تجري أعمال تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن جندي إسرائيلي فقدت آثاره قبل يومين جنوب البلاد .

وأفاد الموقع أن الجندي “أفيرام شفيت” من سكان القدس يتبع لواء “جفعاتي”، قطع الاتصال به مساء يوم الاثنين الماضي، بعد مغادرته قاعدته العسكرية جنوب البلاد، وكان من المقرر أن يصل لمستشفى حيفا الساعة العاشرة ليلاً لكنه لم يصل .

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com