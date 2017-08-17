عاجل.: العثور على جندي اسرائيلي جثة هامدة قبل قليل on August 17, 2017



عاجل.. 0404 العبري: الجندي المفقود عثر عليه قبل قليل “جثة هامدة”..

هذا وكان ذكر موقع “04040” المقرب من الجيش الإسرائيلي على موقعه الالكتروني، أن قوات الاحتلال تجري أعمال تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن جندي إسرائيلي فقدت آثاره قبل يومين جنوب البلاد .

وأفاد الموقع أن الجندي “أفيرام شفيت” من سكان القدس يتبع لواء “جفعاتي”، قطع الاتصال به مساء يوم الاثنين الماضي، بعد مغادرته قاعدته العسكرية جنوب البلاد، وكان من المقرر أن يصل لمستشفى حيفا الساعة العاشرة ليلاً لكنه لم يصل .

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