أمريكا: الحل العسكرى مع كوريا الشمالية.. “مروع” on August 17, 2017

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة “جوزيف دانفورد” اليوم، إن اللجوء للحل العسكرى مع كوريا الشمالية “مروع”، لكنه ليس من المتخيّل أن نسمح لبيونجيانج الحصول على اسلحة تكافيء ما تمتلكه الولايات المتحدة.

وأضاف “دانفورد” وفقاً لوكالة “أسوشيتدبرس” أنّه من المستحيل السماح لكوريا الشمالية الحصول على أسلحة نووية، لذا فإنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بتطوير خيارات عسكرية ممكنة، وهذا ما نفعله بالتحديد.

وجائت تصريحات دانفورد، رداً على ما أدلى به مستشار ترامب “ستيف بانون” بأه لن يكون هناك حلاً عسكرياً مع كوريا الشمالية.

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