عاجل من لندن: انفجار قوي قرب مطار ساوثند on August 16, 2017

عاجل: أنباء عن دوي انفجار قوي قرب مطار ساوثند في لندن.

عذا في وقت اعادت السلطات البريطانية فتح محطة الميترو محطة مترو هولبورن في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء بعد إغلاقها لفترة وجيزة خوفا من نشوب حريق بداخلها إثر امتلاء أرصفتها بالدخان.

وبعد أن سادت حالة من الهلع وسط المسافرين والعاملين بالمحطة، طمأن فرقة إطفاء لندن الجميع، حيث قالت في بيان إن “الأمر يتعلق بارتفاع درجة حرارة مكبس بأحد القطارات وليس حريقا”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد بأن الدخان ملأ إحدى عربات قطار في المحطة. وذكرت إدارة الإطفاء أنها أرسلت فريقا إلى المحطة وأنها تعاملت مع الموقف في أقل من خمسين دقيقة.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تتحرى تقارير عن دخان على أحد أرصفة محطة مترو هولبورن في لندن. وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن “كان هناك إنذار حريق في قطار على خط سنترال متجه غربا. نحقق في السبب”.

يُذكر أن إدارة الإطفاء البريطانية أعلنت الجمعة تعرض أربعة أشخاص لحالات اختناق إثر حريق نشب في محطة قطارات أوكسفورد سيركس غربي العاصمة.

وتواجه السلطات احتجاجات وانتقادات إثر حريق برج غرينفيل في لندن في يونيو الماضي مما خلف عشرات القتلى والمفقودين. وفي وقت سابق قالت الحكومة إن ستين برجا سكنيا فشلت في اختبارات إجراءات السلامة من الحرائق.



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