كيف تنجو في حال وقوع هجوم نووي؟ on August 16, 2017



سامي حسين

أعادت الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية خطر اندلاع حرب نووية من جديد في العالم، مع احتمال استخدام هذه الأسلحة الفتاكة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت استسلام اليابان، عقب ضربها بقنبلتين نوويتين في كل من هيروشيما وناغازاكي.

وفي عام 1980، قدمت الحكومة البريطانية مجموعة من النصائح لمواطنيها، تساعدهم على النجاة في حال اندلاع حرب نووية، وذلك بعد المخاوف من احتمال توجيه الاتحاد السوفييتي السابق ضربة نووية لبريطانيا، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفيما يلي أهم النصائح التي تساعدك على النجاة، في حال اندلاع حرب نووية:

1- بناء غرفة خاصة

هذا هو المكان الذي تحتاج للعيش فيه لمدة 14 يوماً بعد الهجوم، ويجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية، لتستوعب جميع أفراد الأسرة، وأي ضيوف محتملين.

2- حجب النوافذ

استخدم الطوب والأثاث والخرسانة والأخشاب، أو الكتب والملابس لحجب وتغطية النوافذ، وفي حال كنت تعيش في شقة، فحاول النزول إلى الطوابق السفلية والإقامة مع الجيران.

3- بناء ملجأ صغير داخل الغرفة

هذا هو المكان الذي يجب عليك الإقامة فيه لمدة يومين على الأقل بعد وقوع الهجوم، وذلك عندما تكون مستويات الإشعاع مرتفعة للغاية.

4- حضر كمية كبيرة من الأطعمة والمشروبات

يحتاج كل شخص ما لا يقل عن 3.5 غالون ماء خلال 14 يوماً، ومن الأفضل تخزين ضعفي هذه الكمية، لاستخدامها في أعمال أخرى كالغسيل وغير ذلك، كما يجب تخزين كمية من الطعام تحتوي على كافة العناصر الغذائية، مثل السكر واللحوم والخضروات والمربيات وغيرها.

5- البقاء على تواصل مع العالم الخارجي

في حال وقوع هجوم نووي، فعلى الأغلب ستقطع كافة وسائل الاتصال، لذلك يجب أن تقتني جهاز راديو صغير يعمل على البطاريات، لمعرفة ما يجري في الخارج.

6- تجميع الأدوات التي تحتاجها

حاول أن تجمع الأدوات الضرورية التي تحتاج إليها في الملجأ، مثل البطاريات والمصابيح والولاعة ومصدر مستقل للطاقة وغير ذلك من الأدوات التي تساعدك على أداء مهام حياتك اليومية والبقاء على قيد الحياة.

7- ابعد الأشياء القابلة للاحتراق

حاول إبعاد أي شيء يمكن أن يلتقط النيران، فآخر ما تحتاج إليه اندلاع حريق في الملجأ.

8- حاول استغلال وقتك على النحو الأمثل

اللحظات الأولى بعد وقوع الهجوم هامة للغاية، وحاول استغلالها لإطفاء أية حرائق حول المنزل، وساعد الجيران على ذلك أيضاً.

9- تعامل مع الجثث بنفسك

في حال وقوع وفيات وأنت في الملجأ، انقل الجثث على الفور إلى الخارج، وإذا كانت الأخبار تفيد أن الوضع آمن في الخارج، فاعمل على دفنها على الفور.

التعليقات