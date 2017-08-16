تعرف على أفضل مدينة للعيش في العالم on August 16, 2017

احتلت مدينة ملبورن الأسترالية المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن للعيش في العالم للعام السابع على التوالي، وذلك في القائمة السنوية التي تعدها مجلة “ذا إيكونومست” البريطانية.

ولإعداد هذه القائمة يجرى سنويا مقارنة قيم مختلفة لـ140 مدينة حول العالم، ومن بين الأمور، التي يجرى مقارنتها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية ومدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.



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وحلت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية فيينا، وجاءت مدن فانكوفر وتورونتو وكالجاري الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ومدينتا أديلايد وبرث الأستراليتان في المرتبة السادسة والسابعة، وأوكلاند النيوزيلندية في الثامنة والعاصمة الفنلندية هلسنكي في التاسعة، وهامبورغ الألمانية في العاشرة.وجاء في ذيل القائمة التي نشرت، الأربعاء، العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاغوس النيجيرية وطرابلس الليبية ودكا البنغلادشية وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.