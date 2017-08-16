انفجار شمسي يتسبب في عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض 17و18 الجاري on August 16, 2017

سجل العلماء، الإثنين، انفجارا شمسيا قويا، حيث يتسبب في عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض خلال الفترة 17- 18 أغسطس.

وبدأ الانفجار من الدرجة “سي” في الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش واستمر حوالي 11 دقيقة. ولن تسبب هذه العاصفة بعواقب جسيمة لكوكب الأرض، حيث سوف تتأثر بشكل طفيف نظم تشغيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة المختلفة بين يومي 17 و 18 أغسطس.

وتحدث هذه انفجارات على سطح الشمس عندما يتم إطلاق طاقة موجودة في الحقول المغناطيسية الملتوية للشمس، وبعدها تنطلق بسرعة كبيرة إلى خارج الشمس.



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وتختلف درجات العواصف المغناطيسية، حيث تضم جميع نطاقات الطيف الكهرومغناطيسي، بدءاً من موجات الراديو انتهاء بأشعة غاما. ويقسمها العلماء إلى درجات مختلفة حسب قوتها ونوع الأشعة المنطلقة.ويمكن أن تؤثر هذه العواصف على سكان الأرض بشكل متدرج، ولكنها تؤثر بشكل كبير على الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة على تقلبات الأحوال الجوية، كما تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.