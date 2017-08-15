وزير الدفاع الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من الحرب وخطة ضرب جزيرة غوام أمام الزعيم on August 15, 2017

كوريا الشمالية: خطة ضرب جزيرة غوام أمام الزعيم

قالت كوريا الشمالية إن زعيمها كيم جونغ أون تلقى تقريرا من الجيش بشأن خطة إطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأميركية غرب المحيط الهادي.

وهددت كوريا الشمالية بإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى في المياه القريبة من غوام، وهي جزر أميركية صغيرة تقع على مبعدة نحو 3200 كيلومترا من بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، لنظرائه في كوريا الجنوبية الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام “كامل نطاق” قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها ضد أي استفزاز من كوريا الشمالية.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن الجيش الأميركي “على أهبة الاستعداد” لإطلاق العنان لغضبه إذا واصلت بيونغ يانغ تهديد الولايات المتحدة.



وكان دانفود قد أبلغ الصحفيين المرافقين له في جولته الآسيوية في وقت سابق بأنه يستهدف “جس النبض في المنطقة”.

وزير الدفاع الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من نيران الحرب

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قال وزير الدفاع الأمركي جيمس ماتيس: “إذا أفرجت كوريا الشمالية صواريخ نحو الولايات المتحدة الأمريكية فقد يتصاعد الأمر لحرب”، حسبما أفادت وكالة “رويترز” بنسختها الانجليزية.

ويأتي ذلك في ظل التهديدات المتبادلة بين بيونج يانج وواشنطن، بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، وتجاربها للصواريخ الباليستية الأخيرة.

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