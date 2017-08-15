عاجل.: إخلاء محطة لقطارات الأنفاق في لندن on August 15, 2017

عاجل.. وسائل إعلام بريطانية: إخلاء محطة هولبورن في شبكة قطارات الأنفاق في لندن بعد صوت ارتطام قوي وتصاعد الدخان.

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