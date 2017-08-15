جرحى في عملية دهس جديدة بباريس on August 15, 2017

أصيب 8 أشخاص على الأقل في عملية دهس جديدة لرواد مطعم بمنطقة سين إي مارين قرب باريس.

وحسب “سكاي نيوز”، فان الشرطة الفرنسية استطاعت توقيف سائق السيارة التي دهست رواد المطعم.

وتجدر الإشارة إلى أنها ثاني عملية دهس تشهدها فرنسا خلال أسبوع، حيث شهدت باريس في ساعات الصباح الأولى الأربعاء الماضي، اصطدام سيارة بمجموعة من الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم، في إحدى ضواحي باريس، ما أسفر عن جرح 6 جنود، 3 منهم وصفت بالخطرة، في اعتداء وصفه مسئولون بأنه قد يكون عملا إرهابيا.

ويأتي الهجوم في أعقاب سلسلة هجمات تعرضت لها فرنسا هذا العام، من قبل متشددين إسلاميين واستهدفت بالأساس الجنود وأفراد الشرطة.

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