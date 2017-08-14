انتهاء هجوم بوركينا فاسو بعد سقوط 18 قتيل on August 14, 2017

أعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو ريميس داندجينو إن عملية قوات الأمن ضد منفذي الهجوم على مطعم في واغادوغو «انتهت».

وقال الوزير البوركينابي في مؤتمر صحافي إن عمليات «التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة» متواصلة، مشيرا الى سقوط «18 قتيلا» و«شل حركة إرهابيين اثنين».

وشنت القوات الخاصة هجوما على منفذي الاعتداء المتحصنين في المطعم.

وقالت الحكومة في بيان “قرابة الساعة 21,00 من الاحد الثالث عشر من اب/اغسطس 2017، استهدف هجوم ارهابي مطعم اسطنبول في جادة كوامي نكروماه في واغادوغو

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