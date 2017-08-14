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اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

on August 14, 2017

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب الألماس
بيني شتاينميتز وأربعة أشخاص آخرين اليوم الاثنين للاشتباه بهم فيما
يتعلق بعقود ومعاملات وهمية بهدف غسل الأموال
وأفادت الشرطة في بيان بأن التحقيق شمل معاملات عقارية في دولة أجنبية
وداهمت الشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم صباح اليوم الاثنين
وألقي القبض على شتاينميتز ،وهو أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء في
إسرائيل، في كانون أول’ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن صفقات أجرتها

شركته “بي.إس.جي.آر” للاستحواذ على مخزون لخام الحديد في دولة غينيا
غربي أفريقيا. وأطلق سراحه بعد ذلك
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شتاينميتز ولا محاميه للتعليق. وكان
شتاينميتز قد نفى قبل ذلك عبر محاميه يوفال ساسون ارتكاب أي جريمة فيما
يتعلق بقضية الفساد في غينيا ، قائلا إن حكومة غينيا حاولت بشكل غير
مشروع تجريد شركته من حقوق التعدين

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