اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب الألماس
بيني شتاينميتز وأربعة أشخاص آخرين اليوم الاثنين للاشتباه بهم فيما
يتعلق بعقود ومعاملات وهمية بهدف غسل الأموال
وأفادت الشرطة في بيان بأن التحقيق شمل معاملات عقارية في دولة أجنبية
وداهمت الشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم صباح اليوم الاثنين
وألقي القبض على شتاينميتز ،وهو أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء في
إسرائيل، في كانون أول’ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن صفقات أجرتها
غربي أفريقيا. وأطلق سراحه بعد ذلك
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شتاينميتز ولا محاميه للتعليق. وكان
شتاينميتز قد نفى قبل ذلك عبر محاميه يوفال ساسون ارتكاب أي جريمة فيما
يتعلق بقضية الفساد في غينيا ، قائلا إن حكومة غينيا حاولت بشكل غير
مشروع تجريد شركته من حقوق التعدين
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