اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال on August 14, 2017

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب الألماس

بيني شتاينميتز وأربعة أشخاص آخرين اليوم الاثنين للاشتباه بهم فيما

يتعلق بعقود ومعاملات وهمية بهدف غسل الأموال

وأفادت الشرطة في بيان بأن التحقيق شمل معاملات عقارية في دولة أجنبية

وداهمت الشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم صباح اليوم الاثنين

وألقي القبض على شتاينميتز ،وهو أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء في

إسرائيل، في كانون أول’ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن صفقات أجرتها



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شركته “بي.إس.جي.آر” للاستحواذ على مخزون لخام الحديد في دولة غينياغربي أفريقيا. وأطلق سراحه بعد ذلكولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شتاينميتز ولا محاميه للتعليق. وكانشتاينميتز قد نفى قبل ذلك عبر محاميه يوفال ساسون ارتكاب أي جريمة فيمايتعلق بقضية الفساد في غينيا ، قائلا إن حكومة غينيا حاولت بشكل غيرمشروع تجريد شركته من حقوق التعدين