وفاة 63 طفلا في مستشفى هندي خلال الأسبوع الماضي وإيقاف مديره عن العمل on August 13, 2017

(د ب أ)- ذكرت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن 63 طفلا توفوا في مستشفى حكومي بشمال الهند خلال الأيام الخمسة الماضية، ورفضت السلطات مزاعم بأن نفاد إمدادات الأكسجين هو السبب وراء الوفيات وكانت السلطات ذكرت أمس الأول الخميس وأمس الجمعة أن عدد المتوفين بلغ 30 طفلا في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة وجناحي طب الأطفال والتهاب الدماغ في مستشفى بابا راجاف داس الجامعي في مدينة جوراخبوروقال آباء الأطفال لوسائل الإعلام المحلية إن إمدادات الأكسجين نفدت مساء يوم الخميس وإن طاقم المستشفى وضع للأطفال تحت أقنعة تنفسي يدوية وأكدت الحكومة أن طفلا لم يمت بسبب نفاد الأكسجين.

وأقر يوجي أديتياناث رئيس وزراء ولاية أوتار براديش بأن إمدادات الاكسجين انقطعت لمدة ساعتين، لكن لن تقع حالات وفاة خلال هذه الفترة وذكر مسؤولون أنه كانت هناك “مشكلة تتعلق بسداد أموال” مع شركة خاصة أوقفت اسطوانات الأكسجين.



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وقال أنيل كومار قائد الشرطة في جوراخبور: “توفي الأطفال لأسباب طبيعية حيث دخلوا المستشفى وهم في حالة خطيرة” وأضاف كومار: “تمت استعادة إمدادات اسطوانات الأكسجين.واتخذت الحكومة إجراء وأوقفت راجيف ميشرا مدير المستشفى عن العمل بسبب الإهمال” وقال وزير الصحة في الولاية سيدهارت ناث سينج أن حالات وفيات الأطفال في أغسطس في أعوام 2014 و 2015 و 2016 بلغت 567 و 668 و 587 حالة على الترتيب، بمتوسط ما بين 19 إلى 22 حالة يوميا وقال سينج: “إن مستشفى بي آر دي هو الأكبر في المنطقة حيث يستقبل مئات المرضي شهريا. وينبغي وضع هذه الأرقام في الاعتبار” .