كوريا الشمالية: 3.5 مليون مواطن تطوعوا للقتال ضد أمريكا on August 13, 2017

أعلنت كوريا الشمالية أمس السبت أن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من الأمم المتحدة وقتال الولايات المتحدة في ظل التوتر الحالي بين بيونج يانج وواشنطن.

وقالت قناة “العربية” إن المتطوعين عرضوا الانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري، بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا الاثنين الماضي، أدانت فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة ردا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بقصف جزيرة جوام الأمريكية بالمحيط الهادي، وأشارت الوكالة الكورية الشمالية الأربعاء الماضي إلى أن مسيرة حاشدة خرجت في بيونج يانج دعما للحكومة، وحشدت كوريا الشمالية أعدادا كبيرة من قبل لإظهار عزمها في أوقات تصاعد التوتر.

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