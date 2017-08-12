نظارة شرطي مزودة بكاميرا تعرض لحظة تعرضه لإطلاق نار on August 12, 2017

كشفت نظارات ضابط شرطة مزودة بكاميرا عن لحظات مرعبة تعرض لها أثناء قيامه بعمله في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سجلت لحظة تعرضه لإطلاق النار من مسلح.

ووقع الحادث في منطقة إيستيل في كارولاينا الجنوبية في أمريكا، خلال رأس السنة في عام 2016، وتم الإفراج عن الفيديو قبل أيام قليلة، بعد محاكمة الجاني. وكان الضابط كوينسي سميث استجاب لبلاغ عن رجل يقوم بسرقة السلع من زبائن بقالة، وأصيب بالرصاص بعد اقترابه من المشتبه به، لكنه نجا.

وكان الشرطي يريد أن يعرف ما يخبئه الرجل في جيبه، إلا أن الجاني رفض الخضوع، ليتبين أن بحوزته سلاحا ناريا. ويظهر في الفيديو لحظة إطلاق الجاني النار على الشرطي، ومشهد الدماء التي تسيل منه، وسعيه لإبلاغ المركز بأنه تعرض للإصابة. وبحسب ما اطلعت عليه “عربي21” في الصحف الأمريكية، فإن الشرطي تعرض لإصابة في عنقه وعانى كسورا في عظام ذراعيه.

وكان الشرطي سميث التقط الفيديو بنظارته المزودة بكاميرا اشتراها بنفسه عبر الإنترنت.

واستخدم التسجيل في المحكمة لإدانة الجاني، مالكوم إنطوان، البالغ من العمر 29 عاما.

وحكم على الجاني بالسجن 35 عاما لمحاولته القتل وحيازة السلاح.

التعليقات