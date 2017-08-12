تغريدة قرأها الملايين: المتحدثة باسم ترامب مسيحية تصلّي قبل المؤتمرات الصحفية! on August 12, 2017

اليتيا

ربما قرأتم الأخبار عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هوكابي ساندرز – من خلال تغريدة نيويورك تايمز على تويتر إلى متابعيها الـ 39 مليون تقريباً

خذوا نفساً عميقاً… إليكم تغريدة صحيفة نيويورك تايمز: “المتحدثة الجديدة باسم الرئيس ترامب مسيحية تصلّي قبل المؤتمرات الصحفية”.

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تقول إن الإنسان الذي يتحلى بإيمان حقيقي، يقوم بكل أعماله بموجب إيمانه. “يريد البعض أن يتحدثوا عن إمكانية فصل إيمانكم عن عملكم. أشعر بالعكس تماماً. أعتقد أن إيمانكم هو الذي يعرّف عنكم، ولن أخجل من ذلك طبعاً “.

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