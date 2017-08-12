إعلان الطوارئ في ولاية فرجينيا والحرس الوطني ينتشر بالشوارع on August 12, 2017

أعلن حاكم ولاية فيرجينيا وضع قوات الحرس الوطني في الولاية على أهبة الاستعداد تحسبا لوقوع اشتباكات عنيفة بين أنصار اليمين المتشدد والجماعات المناهضة للعنصرية.

وقالت قناة “سكاي نيوز” إن الآلاف من أنصار اليمين المتشدد احتشدوا في إحدى البلدات الصغيرة بالولاية لإظهار قوتهم وعرض الأعداد الكبيرة للمؤيدين لأفكارهم المتشددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت جامعة فرجينيا مسيرات حاشدة بالمشاعل قادها جيسون كيسلر زعيم التيار اليميني المتطرف، وشارك المئات من أنصار اليمين المتطرف في المسيرة التي اجتاحت مقر الجامعة وهم يهتفون “أرواح البيض مهمة” و” اليهود لن يكونوا بديلا لنا”.

وفي المقابل، يحتشد معارضو العنصرية ومناهضو الفكر المتطرف لمواجهة اليمين، فيما يخشى أن تتحول المظاهرة لاشتباكات عنيفة بين الجانبين.

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