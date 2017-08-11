ترامب يعلن حالة طوارئ بأمريكا on August 11, 2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفشي المواد الأفيونية حالة طوارئ وطنية ، مضيفا إن إدارته تعكف على صياغة وثائق لجعل الأمر رسميا.

وقال ترمب للصحفيين “أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ .. وأقولها الآن رسميا .. إنها حالة طوارئ”.

وأضاف “سنعلن أنها حالة طوارئ وطنية. إنها مشكلة خطيرة لم نواجه مثلها قط من قبل”.

وكانت لجنة من البيت الأبيض لبحث أزمة الأفيون أوصت الرئيس قبل نحو أسبوع بإعلان المسألة حالة طوارئ وطنية.

وكتبت اللجنة في تقريرها إن أكثر من مئة أمريكي يلقون حتفهم كل يوم بسبب جرعات زائدة من المخدرات مضيفة أن “أمريكا تواجه معدل وفيات مساو لضحايا 11 سبتمبر (أيلول) كل ثلاثة أسابيع”.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواد الأفيونية ساهمت بدور في أكثر من 33 ألف حالة وفاة عام 2015.

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