رصد طائرة استطلاع روسية تحلق فوق 3 ولايات أمريكية on August 10, 2017



تداولت وسائل إعلام أمريكية اليوم خبر تحليق طائرة روسية في سماء ثلاث ولايات، مشيرة إلى أنها طائرة استطلاع روسية، وأنها حلقت فوق العاصمة واشنطن، وولايتي فرجينيا ونيوجيرزي.

وذكرت قناة (الحرة) أن “الطائرة حلقت بالقرب من مبنيي الكونجرس ووزارة الدفاع ومقر وكالة الاستخبارات المركزية في ولاية فرجينيا، ومرت قرب قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند حيث تتمركز طائرة الرئاسة. كما حلقت فوق مدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي حيث يقضي الرئيس دونالد ترمب عطلته”.

وأشارت إلى أن “الطائرة من طراز تي يو – 154 التابعة للقوات الجوية الروسية”، وانها “نفذت هذه المهمة استناداً إلى معاهدة “السماوات المفتوحة” الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا و32 دولة أخرى”.

يذكر أن المعاهدة تسمح للدول الموقعة عليها بالقيام بطلعات جوية في سماوات الدول الأخرى بهدف تعزيز التفاهم والثقة، كما تتيح جمع معلومات متعلقة بالقوات العسكرية والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام.

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