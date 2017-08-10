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“البنتاجون” يستعد لضربة استباقية ضد كوريا الشمالية

on August 10, 2017

أعدت وزارة الدفاع الأمريكية خطة لتوجيه ضربة وقائية ضد المواقع المحتملة لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا بذلك.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، قالت مصادر بالجيش الأمريكي إن النقطة الرئيسية في الخطة تشمل هجوما باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز ” B-1B لانسر”، تنطلق من قاعدة “أندرسن” في جزيرة جوام لضرب أكثر من عشرين موقعا لإطلاق الصواريخ والمرافق اللوجستية التابعة لها.

ويذكر أن طائرة “B-1B لانسر”، قاذفة استراتيجية أسرع من الصوت، مزودة بجناح متعدد الأوضاع، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 56 طنا من الصواريخ والقنابل، وقد تم تصميم هذه الطائرة لاختراق الدفاعات الجوية على علو منخفض، حيث بإمكانها التحليق فوق تضاريس وعرة، وهذا ما يميزها عن قاذفات القنابل B-52، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية وتحلق على علو شاهق.

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