عاجل من فرنسا.: العثور على السيارة المستخدمة في دهس الجنود on August 9, 2017

عاجل من فرنسا.. مصادر إعلامية: العثور على السيارة المستخدمة في دهس الجنود والقبض على مشتبه به

وكان أصيب 6 جنود فرنسيين بجروح بعدما دهستهم سيارة في شمالي باريس، الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الهجوم جرى في حي لوفالوا بيري، لكنها لم تحدد طبيعة الهجوم وما إذا كان اعتداء إرهابياً.

في الوقت ذاته، أكد عمدة الضاحية التي وقع فيها الحادث أنه ناجم عن عمل متعمَّد.

وأفادت “سكاي نيوز” بأن الشرطة الفرنسية تشن عملية لاقتفاء أثر السيارة التي صدمت الجنود، في حين أشار الإعلام الفرنسي إلى أن حالة اثنين من الجنود المصابين خطرة

وشهدت مدينة نيس الفرنسية، في 2016، حادثة دهس أسفرت عن مقتل العشرات، كما شهدت العاصمة الألمانية بدورها هجوم دهس، في نهاية العام نفسه.

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