عائلة جندي إسرائيلي أسير لدى حماس في غزة تهدد نتانياهو on August 9, 2017

هددت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى حركة حماس في غزة، باللجوء للمحكمة العليا الإسرائيلية، إذا لم تكشف حكومة بنيامين نتانياهو عن خطواتها للكشف عن مصير ابنها.

وقالت عائلة غولدن، في رسالة بعثت بها إلى نتانياهو، ووزير الأمن، ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، إنه “في حال لم يتم تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2017/1/1 عن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، سوف يتم التوجه إلى المحكمة العليا”.

واشترطت العائلة، بأن تتعهد الحكومة بالكشف، قبل 72 ساعة على أقل تقدير، عن أي نية لديها تتعلق بإعادة جثامين لحركة حماس، متوعدة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، “في حال لم يطرأ أي تحسن في أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بما يتعلق بملف إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدن”.

وطالبت عائلة الجندي الإسرائيلي، بتطبيق العقوبات على حماس، المتمثلة بعدم إعادة جثامين لشهداء من حماس، وتضييق الخناق على أسرة الحركة في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على ذويهم وتقليل إدخال المواد الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب العائلة، فإنه في غضون الستة أشهر الأخيرة، تم إعادة 30 جثماناً لشهداء فلسطينيين، دون أن تتاح الفرصة أمام عائلة الجندي غولدن لتقديم الاعتراض، وهو حق يمنحه لها القانون.

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