مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح استهدف منطقة سياحية بالمكسيك on August 7, 2017

أعلن مسئولون في المكسيك، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لهجوم من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة “لوس كابوس” السياحية في ولاية “باجا كاليفورنيا”.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الاثنين عن مكتب المدعي العام لولاية “باجا كاليفورنيا” قوله إن الهجوم وقع الليلة الماضية قرب مدينة “سان خوسيه ديل كابو”، وذلك دون الإشارة إلى تفاصيل بشأن الدوافع وراء إطلاق النار.

بدورها، قالت السلطات إن الشاطئ كان مزدحما بالسائحين المكسيكيين والأجانب عندما بدأ إطلاق النار من قبل المسلحين وقامت الشرطة بإجلاء الأشخاص المتواجدين في المنطقة.

يشار إلى أن ولاية “باجا كاليفورنيا” شهدت موجة من أعمال العنف هذا العام، ويحمل المحللون الكثير من سفك الدماء بها على القتال بين عصابات الإتجار في المخدرات أبرزها “سينالوا” و”جاليسكو”.

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