ليلة إستثنائية بـ”القمر الدموي والخسوف” on August 7, 2017

أتي الظواهر الفلكية بأشكال وأنماط عدة، ويعكف العلماء والمختصون على دراستها، ودراسة التبدلات الطارئة عليها وتأثيرها على كوكبنا الأزرق، لكن عموم الناس يرى في هذه الظواهر فرصة للإستمتاع بسحرها.

ويشهد العالم ليلة استثنائية مع غياب شمس يوم الاثنين 07 أغسطس/آب، مع خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في أرجاء المنطقة العربية كافة، حسبما أعلن مركز الفلك الدولي ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي. وذلك بالإضافة إلى ظاهرة “القمر الدموي”.

وعلى الرغم من إمكانية مشاهدة الخسوف في العالم العربي، فإنه قد يكون غير ملحوظ من المناطق الواقعة في أقصى غرب أفريقيا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

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وسيبدأ الخسوف في الساعة 03:50″ عصرا بتوقيت غرينتش، وسيبدأ القمر في الدخول في منطقة الظل في الساعة 05:23 عصرا بتوقيت غرينتش، وعندها سيصبح الخسوف ملاحظا بشكل واضح وعندها يبدأ الخسوف الجزئي.

وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 06:22 مساء بتوقيت غرينتش وسيخرج القمر بالكامل من منطقة الظل في الساعة 07:18 مساء بتوقيت غرينتش وعندها ينتهي الخسوف الجزئي. غير أن نهاية الخسوف بصورة كاملة ستكون في الساعة 08:21 مساء بتوقيت غرينتش.

قمر دموي

وعلى صعيد متصل، تشهد ليلة الإثنين أيضا ظاهرة فلكية نادرة تسمى “القمر الدموي”، إذ سيظهر القمر بشكل كامل، وسيكتسي لونا مائلا للأحمر على مدى بضعة أيام.

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ويعرف هذا القمر، الذي سيكون في ذروته عند الساعة “02:12” مساء فوق أجزاء من الولايات المتحدة، باسم “القمر الحفش”، نسبة إلى سمكة الحفش، التي يكون صيدها سهلا في هذا التوقيت من السنة.

كما سيكون “القمر الدموي” مرئيا بوضوح في المنطقة العربية نظرا لصفاء الأجواء في هذه الأيام الصيفية.

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