شاهد.. صور لخسوف القمر في لينان والعالم العربي on August 7, 2017

خسوف القمر الجزئي

رصد قبل قليل، ظاهرة خسوف القمر الجزئي الذي حدث مساء اليوم (الاثنين)، وشوهد في لبنان.

الحدث الآن، والذي يشاهَد في لبنان والشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي، فيما رُفعت صلوات في بعض المساجد.



يُذكر أن خسوف اليوم، وفق فلكيين، هو الظاهرة الوحيدة خلال العام الجاري، ولن تشهد المنطقة خسوفًا للقمر إلا بعد عام كامل، عندما يخسف القمر البدر العام القادم.وقد شهدتالإمارات والمنطقة العربية و العالم عدا الاميركيتين ظاهرة الخسوف الجزئي ، والخسوف بشكل عام هو ظاهرة فلكية تحدث للقمر سنويا مرتين او اكثر ، ويعتمد اساسا على وقوع القمر و الارض والشمس في خط واحد بحيث يسقط ظلالأرضعلى القمر ليحجب عنه ضوء الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ظاهرة الخسوف.

و مما يميز ظاهرة الخسوف عن باقي الظواهر الفلكية الأخرى، هو إمكانية رصدها ومتابعتها بالعين المجردة، دون استخدام أي أداة فلكية كنظارات الكسوف أو حتى التلسكوبات.

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