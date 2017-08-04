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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار بمنع “ترامب” من إجراء تعيينات جديدة
on August 4, 2017
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صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يمنع فيه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من القيام بأي تعيينات جديدة حتى أيلول /سبتمبر المقبل.
وطلب أعضاء الكونغرس الـ100 الذين صوتوا على مشروع القرار، من الرئيس الأمريكي التحلي بضبط النفس في هذه الفترة ، والطلب يتزامن مع العطلة الصيفية لأعضاء الكونغرس ، الأمر الذي يمنع ترامب من القيام بإحداث أي تعديلات أحادية الجانب دون العودة لهم .
يذكر بأن القانون كان يعمل به الكثير من الرؤساء الأمريكان بغية الالتفاف على قرارات مجلس الشيوخ واستغلال فترة غيابهم.
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