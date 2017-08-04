مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار بمنع “ترامب” من إجراء تعيينات جديدة on August 4, 2017

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يمنع فيه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من القيام بأي تعيينات جديدة حتى أيلول /سبتمبر المقبل.

وطلب أعضاء الكونغرس الـ100 الذين صوتوا على مشروع القرار، من الرئيس الأمريكي التحلي بضبط النفس في هذه الفترة ، والطلب يتزامن مع العطلة الصيفية لأعضاء الكونغرس ، الأمر الذي يمنع ترامب من القيام بإحداث أي تعديلات أحادية الجانب دون العودة لهم .



التعليقات

يذكر بأن القانون كان يعمل به الكثير من الرؤساء الأمريكان بغية الالتفاف على قرارات مجلس الشيوخ واستغلال فترة غيابهم.